BPOL-HRO: "GirlsDay-Zukunftstag" bei der Bundespolizeiinspektion Rostock

16 Schülerinnen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren hatten sich im Vorfeld bei der Bundespolizeiinspektion Rostock anlässlich des "GirlsDays-Zukunftstag" angemeldet, um einen Einblick in das Berufsbild einer Bundespolizeibeamtin zu bekommen. Sie reisten aus verschiedenen Rostocker Schulen, dem Umland und selbst aus der Landeshauptstadt Schwerin und der Hansestadt Wismar an.

Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann auch schon durch einen spannenden Tag. Neben Einblicken in die vielfältigen Aufgaben und Zuständigkeiten, hatten die jungen Frauen die Möglichkeiten sich an den Führungs- und Einsatzmitteln eines Polizisten auszuprobieren. Beim Anprobieren der Schutzweste waren die Mädchen erstaunt, wieviel zusätzliches Gewicht im polizeilichen Alltag auf Streife mitgeführt werden muss. Weiterhin stand das Besichtigen verschiedener Einsatzfahrzeuge auf dem Programm. Besonderes Interesse weckte hier der Gefangenentarnsportwagen, in dem die Mädchen Platz nehmen durften. Normalerweise ist dies nur dem polizeilichen Gegenüber vorbehalten. Aber auch das Erkennen von Urkundenfälschungen und die Spurensicherung, die Leitstelle mit ihrer Technik sowie der Gewahrsamsbereich weckte ein großes Interesse. Highlight des Tages war aber die Diensthündin "Debbie". Zusammen mit ihrem Diensthundeführer demonstrierte die Schäferhündin ihr ganzes Leistungsspektrum als Schutz- und Fährtenhund. Sehr zur Freude ließ sich "Debbie" zum Schluss sogar zu einer kleinen Streicheleinheit hinreißen. Zum Ende des Tages waren sich die Schülerinnen einig, einen spannenden Tag erlebt zu haben und signalisierten gleich ihr Interesse an einem späteren Schülerpraktikum bzw. den Beruf als Polizeibeamtin einschlagen zu wollen.

