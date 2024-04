Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Reiseinformation der BPOLI HRO zur Fußballspielbegegnung Hertha BSC Berlin gegen F.C. Hansa Rostock - Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs

Rostock (ots)

Morgen findet im Berliner "Olympiastadion" um 18:30 Uhr im Rahmen der 2. Fußballbundesliga die Begegnung zwischen Hertha BSC Berlin und dem F.C. Hansa Rostock statt. Aufgrund eines Bahnbetriebsunfalls am 10. April 2024 am Bahnhof Birkenwerder sowie der damit verbundenen Sperrung des Streckenabschnitts zwischen Birkenwerder und Oranienburg wurde ab dem Bahnhof Oranienburg ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Für die Anreise nach Berlin-Gesundbrunnen werden dort Busse bereitgestellt. Aufgrund dessen ist die An- und Abreise ebenso zu der Fußballspielbegegnung Hertha BSC Berlin gegen den F.C. Hansa Rostock mit der Bahn ab Hauptbahnhof Rostock nur eingeschränkt möglich. Hiervon betroffen ist auch der für die Rückreise vorgesehene Entlastungszug ab Berlin / Gesundbrunnen. Dieser wird nicht über Waren/Müritz und Neustrelitz verkehren, sondern mit Halt über Wittenberge, Ludwigslust, Schwerin, Bad Kleinen, Bützow, Schwaan und Rostock.

