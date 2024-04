Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Spielende Kinder im Gleis verursachen Streckensperrung

Rostock (ots)

Spielende Kinder im Gleis verursachten am Montagnachmittag, den 22.04.2024 eine Streckensperrung und einen Soforteinsatz von Polizeikräften auf der S-Bahnstrecke Evershagen - Lütten Klein. Zuvor informierten Reisende die Polizei, welche wiederrum die Bundespolizei über spielende Kinder im Gleis in Kenntnis setzte. Die Bundespolizeiinspektion Rostock veranlasste unverzüglich eine Streckensperrung. Am Einsatzort wurde auf Höhe des Bahnkilometers 120,8 ein 8-jähriger Junge außerhalb des Gleisbereichs festgestellt. Zu dem zweiten Jungen gab es bis zum Einsatzende keine Erkenntnisse. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es nicht. Der Junge wurde nach eindringlicher Belehrung nach Hause gefahren und der im gleichen Haus wohnenden Oma übergeben. Die Strecke war während des Polizeieinsatzes für etwa 45 Minuten gesperrt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Rostock nochmals ausdrücklich auf die extremen Gefahren beim Aufenthalt an und auf den Bahnlagen hin. Die Züge verkehren mit hoher Geschwindigkeit, sind sehr leise und werden daher erst spät erkannt. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die zu gravierenden Unfällen führen kann. Die Bundespolizei führt regelmäßig an Schulen und öffentlichen Einrichtungen Präventionsveranstaltungen durch, um Eltern, Schüler und Lehrer bezüglich Gefahren zu sensibilisieren. Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

