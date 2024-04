Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Busreise endet in der Justizvollzugsanstalt

Rostock (ots)

Die Reise eines 43-jährigen Italieners verlief heute Morgen wohl nicht ganz nach Plan. Für den Mann endete sie vorzeitig in der Justizvollzugsanstalt.

Die Bundespolizei kontrollierte am heutigen Freitagmorgen gegen 02:00 Uhr einen aus Berlin kommenden Flixbus in der Ausreise nach Dänemark. Dabei stellten die Beamten bei der Kontrolle seines Reisepasses fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorliegt. Der Mann wurde im September 2021 vom Amtsgericht Tiergarten wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 2700,- Euro (90 Tagessätze à 30,- Euro) verurteilt. Zudem sind noch Wertersatzkosten in Höhe von 2624,59,- Euro und 93,00 Euro Verfahrenskosten offen. Er war nicht in der Lage die geforderte Geldstrafe zu entrichten und wurde folglich der nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung einer 90 tägigen Ersatzfreiheitsstrafe übergeben.

