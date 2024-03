Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Betrunkener Fahrer eines VW Caddy fällt durch rabiate Fahrweise auf und verursacht Unfall - Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben?

Hannover (ots)

Nicht nur betrunken, sondern auch erheblich betrunken war ein 55-Jähriger am Samstag, 09.03.2025, am Steuer seines Autos unterwegs. Mit seiner äußerst rabiaten Fahrweise brachte er andere Verkehrsteilnehmende in Gefahr, nötigte diese und verursachte am Ende sogar einen Unfall. Die Polizei sucht Zeugen, denen das Fahrzeug zuvor ebenfalls aufgefallen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover rief ein 53 Jahre alter Autofahrer am Samstagabend die Polizei, nachdem er gegen 19:50 Uhr auf dem Messeschnellweg in Hannover von einem anderen Autofahrer nach einem Unfall geschlagen und beleidigt worden war. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der 53-Jährige mit seinem BMW kurz zuvor die Auffahrt von der Hildesheimer Straße auf den Südschnellweg genutzt. Dabei versuchte ein VW Caddy noch in der Auffahrt an dem BMW vorbeizukommen, was jedoch misslang. Auf dem Südschnellweg überholt der Caddy schließlich und setzte sich vor den BMW. Im weiteren Verlauf bremste der Volkswagen so stark ab, dass der BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung genötigt wurde, um einen Auffahrunfall zu verhindern.

Der BMW passierte den VW Caddy anschließend und bog am Seelhorster Kreuz in Fahrtrichtung Süden auf den Messeschnellweg ab. Noch im Bereich der Zufahrt überholt der Volkswagen-Fahrer den BMW erneut und touchierte dabei das Fahrzeug. Anschließend hielten die beiden Autos im abgesperrten Baustellenbereich an. Dort attackierte der 55-Jährige den BMW-Fahrer, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im Beisein der hinzugerufenen Polizei stieß der aggressive Autofahrer zudem Beleidigungen in Richtung des 53-Jährigen aus. Möglicher Grund für das Verhalten: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war der VW Caddy bereits gegen 19:35 Uhr aufgrund seiner aggressiven Fahrweise negativ aufgefallen: Dieser solle im Bereich der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Ortschaften Thiedenwiese und Koldingen mehrfach Fahrzeuge trotz Überholverbot überholt haben, wodurch der Gegenverkehr und auch die Zeugen stark abbremsen mussten. Mehrere, entgegenkommende Verkehrsteilnehmende hätten den VW durch wiederholtes Aufblenden gewarnt.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen zwei Fällen der Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung, vorsätzlicher Körperverletzung sowie Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zeugen, die ebenfalls Hinweise zu dem grauen VW Caddy mit dem Kennzeichen OHA (Osterrode am Harz) geben können oder durch diesen gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Autobahnpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-8930. /ram, mini

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell