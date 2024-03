Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Fußgänger von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Eine Stadtbahn hat am Freitag, 08.03.2024, einen Fußgänger erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der 25-Jährige überquerte an der Nienburger Straße im hannoverschen Stadtteil Nordstadt die Gleise, als sich eine Stadtbahn näherte und mit dem Mann kollidierte. Der Fußgänger kam umgehend ins Krankenhaus, die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes wollte der 25-Jährige am Freitagabend gegen 19:45 Uhr die Gleise an der Stadtbahnhaltestelle "Leibniz-Universität" in Richtung des Georgengartens überqueren. Dabei erfasste ihn eine von links kommende Stadtbahn, die von einem 33-Jährigen gesteuert wurde. Der Fußgänger wurde mitgerissen und kam zu Fall. In der Folge der Kollision zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Unter Begleitung eines Notarztes kam er ins Krankenhaus. Womöglich hat der 25-Jährige vor dem Unfall das für ihn geltende Rotlicht missachtet.

Der Bahnfahrer blieb unverletzt. Auch Insassen in der Stadtbahn kamen nicht zu Schaden. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram,

