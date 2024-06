Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim / Külsheim: Patient aus Klinik geflohen und kurze Zeit später durch die Polizei angetroffen

Ein 25-Jähriger flüchtete am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr aus der geschlossenen Station des Krankenhauses in Tauberbischofsheim. Offenbar setzte sich der Mann anschließend in einen Linienbus und fuhr bis nach Külsheim, wo er aus dem Bus ausstieg. Gegen 17 Uhr konnte der 25-Jährige durch eine Polizeistreife in Külsheim festgenommen und wieder in die Spezialklinik in Tauberbischofsheim gebracht werden.

Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Während des Einsatzes wurde niemand verletzt.

