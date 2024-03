Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hausbewohnerin verjagt Einbrecher - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12. März 2024 | Kreis Stormarn - 11.03.2024 - Ahrensburg

Gestern Abend kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Fritz-Reuter-Straße in Ahrensburg.

Gegen 18.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter über die Terrassentür in die Räumlichkeiten einzudringen, obwohl die Bewohnerin zu Hause war. Die Geschädigte machte lautstark auf sich aufmerksam, so dass der Einbrecher von seiner Tat abließ und die Flucht über die Fritz-Reuter-Straße in Richtung Stormarnstraße ergriff.

Der männliche Täter war ca. 160 cm - 170 cm groß, dunkel gekleidet und habe Arbeitshandschuhe getragen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den beschriebenen Mann in der Fritz-Reuter-Straße oder auch in der Nähe des Tatortes gesehen haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell