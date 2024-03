POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Rodung eines Knicks und Anbringen eines Graffitis

Ratzeburg (ots) - 08.03.2024 - Großhansdorf In der letzten Nacht kam es zwischen 00.00 Uhr und 00.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Ahrensfelder Weg in Großhandorf. Zwei unbekannte Täter zerschlugen die Glasscheibe der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung und drangen so in das Gebäude ein. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten zwei ...

