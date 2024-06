Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: UPDATE - PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Landkreis Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Untergruppenbach: 3 Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß Mit jeweils einem Rettungshubschrauber mussten eine 21-jährige Unfallverursacherin und deren 60-jähriger nfallgegner in eine Klinik geflogen werden. Die Verursacherin geriet auf der Kreisstraße 2086 mit ihrem Pkw Fiat Punto zwischen Untergruppenbach und Wüstenhausen aus bisher unbekannter Ursache leicht in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes Benz des Unfallgegners. Beim Zusammenstoß wurden die Punto-Fahrerin und der Mercedes-Fahrer schwer verletzt. Die 52-jährige Beifahrerin des Mercedes wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit 13 Mann und 3 Fahrzeugen, der Rettungsdienst war mit Notarzt und 5 Fahrzeugen und 2 Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 14.000 EUR geschätzt.

