POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Wiensen, K 449, Dienstag, der 21.05.2024, 12:40 Uhr. Ein 35- jähriger aus Müllheim befuhr mit seinem Fahrrad die K 449 von Bodenfelde kommend in Richtung Wiensen. Dies erkannte ein 86- jähriger PKW Fahrer aus Bodenfelde zu spät und konnte nicht rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 35- jährige leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

