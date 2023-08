POL-MFR: (954) Im Auftrag der Hausverwaltung - Warnmeldung vor Betrügern an der Haustür

Nürnberg (ots) - Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwoch (16.08.2023) in einem Elektronikfachgeschäft in der Nürnberger Innenstadt mehrere Mobiltelefone entwendet zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Gegen 13:00 Uhr beobachtete eine Zeugin den Tatverdächtigen, wie er in einem Ladengeschäft in der Vorderen Ledergasse drei Handys im Gesamtwert von über 500 Euro an sich nahm und in seinen ...

mehr