POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Sonntag 30.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Millionenschaden nach Firmenbrand Am frühen Sonntagmorgen meldeten mehrere Personen offene Flammen und Rauchentwicklung auf einem Firmengelände in Öhringen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Lagerhalle mit Bürokomplex in Brand stand. Der Brand war gegen 05.20 Uhr gelöscht. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. In der Umgebung kam es zu geringfügigen Beeinträchtigungen durch die Rauchentwicklung. Messungen der Feuerwehr ergaben kein Gefahrenpotential. Nach ersten Ermittlungen entstand ein Sachschaden von ca. 1 Million Euro. Zur Brandursache kann bislang keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr ist aktuell mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehr ist war mit 24 Fahrzeugen und 122 Mann vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell