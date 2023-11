Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Wohnhaus in der Seestraße - Polizei bittet um Hinweise (24.11.2023)

Dunningen (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von etwa

18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Seestraße eingebrochen. Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür gelangten die Eindringlinge in das Haus und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei in Oberndorf hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im Laufe des Freitags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Seestraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell