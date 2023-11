Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall in Engstelle- eine verletzte Autofahrerin und wirtschaftlicher Totalschaden (24.11.2023)

Sulz am Neckar (ots)

In einer Engstelle auf der Kreisstraße 5514 sind am Freitag ein Traktor und ein Auto zusammengeprallt, wodurch sich eine Autofahrerin leicht verletzte. Eine 76-jährige Fahrerin eines Ford Focus war auf der K 5541 von Dürrenmettstetten nach Oberiflingen unterwegs. In einer Engstelle prallte die Frau mit einem entgegenkommenden Traktor der Marke Deere eines 20-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Ford-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Ford, an dem wohl ein Totalschaden entstand. Die genauen Schadenshöhen sind der Polizei noch nicht bekannt.

