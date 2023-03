API-TH: Fernzulassung ist rechtswidrig

Hermsdorf (ots) - Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wollte eine zivile Streife der Autobahnpolizeiinspektion einen polnischen Pkw Passat einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten schalteten nach der Anschlussstelle Hermsdorf Süd, auf der A9 in Richtung Berlin, "POLIZEI BITTE FOLGEN" ein. Der Fahrer leitete allerdings eine Vollbremsung ein und blieb in dem rechten ...

mehr