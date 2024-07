Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Vermutlich weil ein 29-Jähriger am Sonntag deutlich zu tief in Glas geschaut hat und zu schnell unterwegs war, kam er mit seinem Auto bei Mosbach von der Fahrbahn ab. Der VW- Lenker fuhr gegen 9 Uhr auf der Waldsteige in Richtung Bergfeld und kam hier in einer scharfen Linkskurve nach rechts in den Grünstreifen. Hierdurch wurde sein Fahrzeug stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme konnte beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,2 Promille an. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Haßmersheim: 4-Jähriger von Auto überrollt und schwer verletzt

Ein 4-jähriger Junge wurde am Samstagabend schwer verletzt, nachdem er in Haßmersheim von einem Auto überrollt wurde. Nach bisherigen Erkenntnisse fuhr die Mutter des Jungen mit ihrem Suzuki um 19.15 Uhr rückwärts aus der Garage in der Ehrenmalstraße. Entgegen der Aufforderung neben der Garage zu warten, trat das Kind hinter das Fahrzeug, wurde durch dieses erfasst und geriet darunter. Der 4-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Billigheim L526: Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws kam es am Freitagmorgen auf der Landesstraße 526 bei Billigheim. Der 30-jähriger Fahrer eines Passats fuhr gegen 11.20 Uhr von Katzental in Richtung Billigheim. An der Einmündung zu einem Firmengelände an der Schefflenzstraße wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei vermutlich die entgegenkommende 54-jährige Fahrerin eines VW Polo. Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell