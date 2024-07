Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Notlage vorgetäuscht - Mann um Bargeld betrogen

Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmittag in Heilbronn-Böckingen einen Mann um einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag betrogen. Gegen 15.20 Uhr sprachen die beiden männlichen Täter den 45-Jährigen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Neckargartacher Straße an und behaupteten, dass ihr Pkw aufgebrochen worden sei. Hierbei sei ihnen sämtliches Bargeld und die Kreditkarten gestohlen worden. Im weiteren Verlauf baten die Beiden den 45 Jahre alten Mann um Bargeld. Zeitgleich täuschten sie vor, online mit dem Handy Geld auf das Konto des Mannes zu überweisen. In dem Glauben, Geld auf sein Konto transferiert zu bekommen, begab sich der 45-Jährige gemeinsam mit den Tätern zu einem Geldautomaten, hob Bargeld ab und übergab das Geld an die Unbekannten. Anschließend entfernten sich die beiden mutmaßlichen Betrüger in einem grauen Toyota Avensis mit gelben Nummernschildern. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu wenden.

Heilbronn-Frankenbach: 17-Jähriger flüchtet mit Pkw vor der Polizei

Am frühen Samstagmorgen verursachte ein 17-Jähriger in Heilbronn-Frankenbach Sachschaden in noch unbekannter Höhe, als er mit seinem Pkw vor der Polizei flüchtete. Kurz vor 4 Uhr fuhr der junge Mann in einem Audi auf der Bundesstraße 39 von Kirchhausen in Richtung Frankenbach. Auf Höhe der Bushaltestelle "Maihalde" sollte das Fahrzeug und dessen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem die Beamten das Anhaltesignal einschalteten, wurde der Audi sofort, mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen, nach rechts in die Maihaldenstraße gelenkt. Anschließend bog der 17 Jahre alte Fahrer sofort wieder in die Kirchhausener Straße ein. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte den Audi in der Passauer Straße stellen. Hier musste der Fahrer sein Fahrzeug stoppen, da er in eine Sackgasse gefahren war und im Vorbeifahren zwei geparkte Autos beschädigt hatte. Während der Flucht hatte der junge Mann das Fahrzeug zeitweise bis auf 80 km/h beschleunigt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Audi war nach den Zusammenstößen mit den beiden abgestellten Fahrzeugen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 17-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn-Klingenberg: Baumaschine gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Freitagmorgen eine Baumaschine in Klingenberg. Gegen 5 Uhr starteten die Täter zunächst die Bagger, mit deren Auslegern die Tür eines Containers in der Straße "Zweite Hohl", gegen unbefugtes Betreten, verkeilt worden war,. Anschließend öffneten sie den Container und stahlen die Baumaschine. Der Versuch die Schaufel eines Baggers zu entwenden scheiterte. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Großeinsatz wegen psychisch auffälliger Person

Ein 28 Jahre alter Mann, in einer psychischen Ausnahmesituation, löste am Sonntagnachmittag in Heilbronn einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Kurz vor 17 Uhr meldete ein Zeuge, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Lohtorstraße ein Mann am Fenster steht, welcher sich mutmaßlich ein Messer an den Hals hält. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort hatte sich der 28-Jährige auf das Dach des Gebäudes begeben und drohte sich selbst mit einem Messer zu verletzen. Im weiteren Verlauf wechselte der Mann immer wieder zwischen seiner Wohnung und dem Dach, auf welchem er umherging. Da er aufgrund seines Verhaltens mehrfach fast vom Gebäude fiel,wurden durch die Feuerwehr mehrere Rettungssprungsäcke um das Gebäude aufgebaut. Gegen 20.25 Uhr gelangt es Kräften des Sondereinsatzkommandos Baden-Württemberg den 28-Jährigen in seiner Wohnung festzunehmen. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Heilbronn: 800 Autos bei Autokorso nach Sieg der Deutschen Mannschaft

Nach dem Sieg der Deutschen Mannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft, sammelten sich ab 23.20 Uhr circa 800 Fahrzeuge in der Heilbronner Innenstadt. Die Fahrer hielten sich größtenteils an die vorgegebene Korsostrecke. Auch ein "CityTour" Doppeldeckerbus nahm mit circa 30 Fahrgästen am Korso teil. Im Rahmen der Feierlichkeiten ereigneten sich zwei Auffahrunfälle mit Sachschaden. Gegen 0.30 Uhr wurde den Feiernden durch Schilder mitgeteilt, dass sie noch 30 Minuten im Korso fahren dürfen. Daher wurde gegen 1 Uhr mit der Ausleitung von der Korsostrecke begonnen. Dies zeigte schnell Wirkung und nur 15 Minuten später befanden sich keine Fahrzeuge mehr auf der Strecke.

Heilbronn: Zwei Personen nach Angriff auf Polizeibeamte in Gewahrsam

Nachdem sie am Samstagabend Polizisten in Heilbronn körperlich angriffen hatten, mussten zwei Männer die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen 23.30 Uhr gerieten ein 22-Jähriger und ein 35-Jähriger am FoodCourt in der Badstraße in Streitigkeiten mit anderen Gästen. Daher erhielten die Beiden ein Hausverbot für die Örtlichkeit und einen Platzverweis von den hinzugerufenen Polizisten. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort filmte der 22 Jahre alte Mann die Beamten, weshalb ihm sein Smartphone abgenommen wurde. Da er hiermit nicht einverstanden war, stieß er den Beamten, welcher das Gerät in den Händen hielt, nach hinten und nahm es wieder an sich. Daraufhin wurde der junge Mann von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und fixiert. Als der 35-Jährige dies sah, wollte er dem Jüngeren zur Hilfe kommen. Dies konnte durch einen weiteren Polizisten unterbunden werden, indem er sich dem 35 Jahre alten Mann in den Weg stellte. Daraufhin schlug der 35-Jährige mit seiner Hand, in welcher er einen Bierkrug hielt, in Richtung des Polizisten. Dieser Angriff konnte allerdings abgewehrt und der Angreifer an einem Streifenwagen überwältigt werden. Hierbei schlug der Mann den Bierkrug mehrfach gegen das Polizeiauto und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro. Beide Männer wurden in Gewahrsam genommen und mussten eine Blutprobe abgeben.

Heilbronn: Über 50.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am frühen Samstagmorgen in Heilbronn. Gegen 1.20 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem BMW X5 auf der Mannheimer Straße in Richtung Europaplatz auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi RS 6 den linken Fahrstreifen der Mannheimer Straße in gleicher Richtung. Unmittelbar nach dem Passieren des Europaplatzes beschleunigte der Jüngere sein Fahrzeug so stark, dass es ihm nicht mehr möglich war den sich nach innen verengenden Kurvenradius zu bewältigen. Daher wurde der BMW nach links getragen und kollidierte mit dem dort fahrenden Audi. Dieser wurde durch den Kontakt weiter nach links, über die Fahrbahntrennung, zwischen zwei Bäumen hindurch und in den Gegenverkehr abgewiesen. Hier kam der Audi entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt. Beide Fahrzeuge wiesen erhebliche Schäden auf und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Leingarten: Zeugen nach Einbruch in Familienzentrum gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich eine unbekannte Person am Wochenende unberechtigt Zutritt zum Familienzentrum in Leingarten verschaffte. Zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr, gelangte der Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Glastür in das Innere des Gebäudes in der Straße "Untere Mühle" und entwendete einen Computer, zwei Bildschirme und einen Laptop aus den Räumlichkeiten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Lauffen am Neckar: Rasenmäher und Notstromaggregat aus Gartenhaus gestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem eine unbekannte Person in der vergangenen Woche in ein Gartenhaus in Lauffen am Neckar einbrach, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, öffnete der Täter gewaltsam die Tür des Gebäudes im Gewann "Laubertshalde" und entwendete aus dem Inneren einen Benzinrasenmäher und ein Notstromaggregat. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 97133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Brackenheim-Botenheim: Einbruchversuch in Wohnhäuser - Wer hat etwas gesehen?

Nachdem ein Unbekannter am Freitagabend in Botenheim versuchte in zwei Häuser einzubrechen, sucht die Polizei Zeugen. Der Mann machte sich kurz vor 21 Uhr zunächst an der Terrassentür einer Kellerwohnung in der Gülthausstraße zu schaffen. Hierbei beschädigte er die Tür erheblich. Ein Eindringen ins Innere gelang nicht. Anschließend wollte er eine weitere Terrassentür an einem benachbarten Haus öffnen. Dies bemerkte die Bewohnerin allerdings und sprach den Unbekannten an. Daraufhin ergriff dieser die Flucht. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 20 bis 30 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Dunkelblonde Haare, kein Bart - Trug ein dunkles T-Shirt, kurze braune Hose und eine dunkle Basecap - Beim Sprechen nuschelte der Tatverdächtige Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Scheune - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Scheune bei Bad Friedrichshall. Zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, brachen der oder die Täter das Vorhängeschloss an der Tür des Gebäudes südlich des Ortsteils Untergriesheim auf und entwendeten eine Motorsäge, ein Stromaggregat und eine Bodenfräse aus dem Inneren. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Lehrensteinsfeld: Flucht vor Polizei endet in Streuobstwiese

In einer Streuobstwiese in Lehrensteinsfeld endete am frühen Samstagmorgen die Flucht eines BMW-Fahrers vor der Polizei. Gegen 2.45 Uhr meldeten Zeugen einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer. Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug in Lehrensteinsfeld feststellen. Als der Fahrer zum Anhalten aufgefordert wurde beschleunigte dieser seinen BMW und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch ganz Lehrensteinsfeld. In der Verlängerung der Hölderlinstraße zu einem Aussiedlerhof übersah der Fahrer vermutlich einen Bordstein, überfuhr diesen frontal und kam mit seinem Fahrzeug einige Meter weiter auf einer Streuobstwiese zum Stehen. Nach dem Unfall stiegen vier Personen aus und flüchteten zu Fuß. Drei der Insassen konnten wenig später aufgegriffen werden. Der mutmaßliche Fahrer konnte flüchten. Der BMW wurde durch die Polizei beschlagnahmt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

