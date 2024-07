POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Lauda-Königshofen: Zeugen nach Einbrüchen in Firmen gesucht In Königshofen brachen Unbekannte am Wochenende in zwei Firmengebäude ein. Zwischen 16 Uhr am Freitagnachmittag und 13 Uhr am Sonntagmittag drangen Einbrecher in ein Gebäude im Käppeleweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein ...

mehr