Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am Montag, den 29.04. kam es zwischen 13:30 h und 14:30 h in Stade auf dem öffentlichen Parkplatz des Toom-Baumarktes in Stade-Wiepenkathen im Steinkamp zu einem Unfall, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte vermutlich beim Be- oder Entladen seines Fahrzeuges den hinteren Stoßfänger eines dort geparkten schwarzen BMW 530 d xDrive erheblich beschädigt.

Ohne sich dann aber um die erforderliche Schadenregulierung zu kümmern, war der Verursacher dann anschließend weggefahren.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell