Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Nachdem in Hardheim am Montagmorgen ein geparkter Pkw durch einen Unbekannten beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr stand der BMW einer 61-Jährigen in der Straße "Am Kreuzberg" geparkt. Der oder die Unbekannte fuhr in diesem Zeitraum gegen das Fahrzeug und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen weißen Kastenwagen handeln, der zuvor rückwärts die Straße entlangfuhr. Hinweise nimmt die Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

