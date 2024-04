Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfälle

LK Gifhorn (ots)

Am langen Osterwochenende ereigneten sich im Landkreis Gifhorn mehrere Verkehrsunfälle, bei denen Motorradfahrer schwer verletzt wurden:

Am Karsamstag kam ein 26-Jähriger gegen 16:50 Uhr alleinbeteiligt auf der Bundesstraße 244 zwischen Croya und Brome von der Fahrbahn ab und stürzte. Am Ostersonntag befuhr eine 20-Jährige gegen 15:15 Uhr die Kreisstraße 32 von Giebel in Richtung Parsau. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben.

In beiden Fällen erlitten die Kradfahrer jeweils schwere Verletzungen und wurden in Kliniken eingeliefert.

Ebenfalls am Ostersonntag ereignete sich gegen 17:05 Uhr ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung einer 68-jährigen Motorradfahrerin auf der Bundesstraße 188 kurz vor dem Kreisverkehr Ahnsen in Fahrtrichtung Hannover. Die Motorradfahrerin kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden PKW eines 37-Jährigen und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Sie wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Die insgesamt vier Insassen des PKW erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. Die Bundesstraße war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

In allen Fällen ist die genaue Unfallursache nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

