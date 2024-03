POL-GF: Geschwindigkeitskontrolle

Isenbüttel (ots) - Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter am 15.03.2024 wurde ein 24-Jähriger am Kopf verletzt. Er fuhr gegen 07:05 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem kombinierten Fuß- und Radweg entlang der Moorstraße in Isenbüttel. Den Einmündungsbereich der Straße "Altes Mühlenfeld" erreichte der Mann zu dem Zeitpunkt, in dem ein 60-Jähriger ...

