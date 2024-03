Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diverse Verkehrsdelikte am Wochenende im Landkreis Gifhorn

LK Gifhorn (ots)

Am Wochenende wurden im Landkreis Gifhorn diverse Verkehrsstraftaten und Verkehrsordnungswidrigkeiten im Zuge von Verkehrskontrollen festgestellt:

Am Samstag, gegen 00:50 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Meine in Isenbüttel einen PKW. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da er während der Kontrolle darüber hinaus noch falsche Angaben zu seiner Person machte, wird gegen ihn nun nicht nur wegen des Verstoßes gegen § 21 StVG wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch § 111 OWiG wegen falscher Namensangabe ermittelt.

Ebenfalls am Samstag wurde gegen 08:30 Uhr ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Braunschweiger Straße in Gifhorn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz mehr bestand. Sowohl den Fahrzeugführer als auch Fahrzeughalter erwarten nun Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen 12:50 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer ebenfalls in der Braunschweiger Straße in Gifhorn fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,71 Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden darüber hinaus noch Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein Urintest bestätigte die Annahme der Beamten. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Um 19:45 Uhr wurde ein PKW-Fahrer in Gifhorn durch Beamte des Polizeikommissariates Meine einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 31-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Vortest bestätigte dies. Es folgte die obligatorische Blutentnahme und Untersagung der Weiterfahrt.

Am Samstagabend wurde dann ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in Calberlah festgestellt. Der 23-jährige wies einen Atemalkoholwert von über 2 Promille auf. Zudem war der Versicherungsschutz für den E-Scooter erloschen. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein weiterer alkoholisierter E-Scooter-Fahrer in Gifhorn durch Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn festgestellt. Der 25-jährige musste sich daraufhin einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung in der Dienststelle unterziehen. Hier wurde ein Promillewert festgestellt, der zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige führte.

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des Sonntages wurde ein alkoholisierter PKW-Fahrer in Hankensbüttel durch Beamte des Polizeikommissariates Wittingen festgestellt. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille, sodass dem 33-jährigen Fahrzeugführer Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

