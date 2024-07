Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Toilette in Brand gesetzt - Schule geräumt

Unbekannte sorgten am Montag für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Tauberbischofsheim. Die Täter zündeten gegen 11.45 Uhr Toilettenpapier und eine Klobürste in der Jungentoilette des "Schulzentrums am Wört" an. Hierdurch entzündete sich auch der Spülkasten, was zu Flammen sowie Rauchentwicklung und dem Auslösen des Brandalarms führte. Das Gebäude mit rund 450 anwesenden Schüler und knapp 30 Lehrern musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den Verursachern dauern an.

Lauda-Königshofen: 16 Schutzplanken-Elemente beschädigt

Vermutlich aufgrund von Aquaplaning kam der 29-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse am Sonntagnachmittag von der Autobahn 81 ab. Der Mann war gegen 15.45 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als er mit seinem Pkw kurz nach dem Parkplatz "Löchle/Ost" wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Niederschlag und nasser Fahrbahn ins Schleudern kam. Hierbei prallte er gegen die Mittelschutzplanke, wurde abgewiesen und stieß nochmals gegen diese, bevor er quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Es wurden 16 Elemente der Schutzplanke beschädigt und dadurch auch Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert. An einem darüberfahrenden Pkw entstand Sachschaden. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 35.500 Euro. Die Fahrbahn musste bis 17.45 Uhr teilweise gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell