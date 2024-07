Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Ludwigsburg: Festnahmen nach Diebstählen von Katalysatoren

Drei Männer im Alter von 22, 28 und 30 Jahren wurden am Donnerstag, den 27. Juni 2024, von Beamten der Kriminalpolizei Heilbronn in Ludwigsburg festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, seit Anfang Mai 2024 rund 50 Katalysatoren von Fahrzeugen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz gestohlen zu haben, um diese anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Die Polizisten kamen den Tatverdächtigen durch umfangreiche, verdeckte Ermittlungen auf die Spur und fanden hierbei heraus, dass die bulgarischen Staatsangehörigen von ihrer Unterkunft in Ludwigsburg aufgebrochen sein und bei Tageslicht mögliche Ziele ausgekundschaftet haben sollen. Anschließend sollen die Männer im Schutz der Dunkelheit die Katalysatoren an den Fahrzeugen abgebaut und entwendet haben. Der hierbei verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Durch die Staatanwaltschaft Heilbronn wurden aufgrund der Ermittlungsergebnisse hinsichtlich 12 Taten beim Amtsgericht Heilbronn Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls gegen die drei Männer erwirkt und die Tatverdächtigen in Ludwigsburg festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten der Kriminalpolizei Heilbronn mehrere Schneidwerkzeuge, die zum Diebstahl der Katalysatoren verwendet wurden, sowie die Mobiltelefone der Festgenommenen beschlagnahmen. Am Nachmittag des 27. Juni 2024 erfolgte die Vorführung der Tatverdächtigen bei einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn. Dieser setzte die bereits bestehenden Haftbefehle in Vollzug und die Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen - auch zu möglichen weiteren Fällen - dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell