POL-HN: PKW fährt unter LKW - Person im Fahrzeug eingeklemmt

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Mann nach Diebstahl mit Waffen und Widerstand in Haft Ein 31-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag, den 27. Juni 2024 einen Diebstahl mit Waffen und einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll sich gegen 16.30 Uhr in einen Discounter ...

mehr