POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 10.09.2023

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Fahren ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Geestland / OT Debstedt. Am 09.09.2023 gegen 08:00h kontrollierten die Beamten des PK Geestland einen 34-jährigen griechischen Staatsbürger, derzeit in Bremerhaven aufhältig, mit seinem Pkw. Der 34-jährige wies sich neben seinem Reisepass auch mit einem griechischen Führerschein aus. Letzterer stellte sich nach erster Begutachtung als Fälschung heraus. Ferner ließen sich am Kontrollort Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellen, die sich im weiteren Verlauf der Kontrolle bestätigte. Gegen den 34-jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn

BAB27 / Gemarkung Ritterhude. Am 09.09.2023, gegen 12:30h, wurde der Polizei Geestland ein Fahrradfahrer auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Ihlpohl in FR Walsrode gemeldet. Die Polizeibeamten des PK Geestland konnten einen 54-jährigen ukrainischen Staatsbürger, derzeit in Schwanewede wohnhaft, kurz vor der Anschlussstelle stoppen. Während der Kontrolle konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des 54-jährigen wahrgenommen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Dem 54-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die durch den Radfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743/928-0) zu melden.

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Wurster Nordseeküste. Am 09.09.2023, im Zeitraum von 14:30h bis 17:00h, führte die Polizei Geestland an unterschiedlichen Kontrollorten im Bereich der Wurster Nordseeküste Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Die nicht versicherten Fahrzeuge deckten vom E-Scooter über Kleinkraftrad bis hin zum PKW fast alle Kraftfahrzeuggruppen ab. Die sowohl weiblichen, als auch männlichen Fahrzeugführer im Alter von 16, 28, 39 und 50 Jahre, allesamt in der Wurster Nordseeküste wohnhaft, sowie die Fahrzeughalter, erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit Museumsbahn

Geestland / Ortsteil Debstedter Büttel. Am 09.09.2023, gegen 16.40h, kam es am unbeschrankten Bahnübergang der K 64, Bahnhofsallee in 27607 Geestland, OT Debstedter Büttel, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und der Museumsbahn, welche mit ca. 30 Fahrgästen besetzt war. Der 23-jährige Geestländer passierte mit seinem Traktor mit Anhänger den Bahnübergang und übersah dabei aufgrund der starken Sonnenblendung die von rechts kommende Museumsbahn. Trotz Sofortbremsung des 47-jährigen Lokführers kam es zum Zusammenstoß zwischen der Museumsbahn und dem vom Traktor gezogenen Anhänger. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Die Fahrgäste wurden durch einen Ersatzbus zurück nach Bad Bederkesa gebracht. Nachdem es gelang den landwirtschaftlichen Anhänger von der Lokomotive zu lösen, konnte die Bahn ihre Fahrt nach Bad Bederkesa fortsetzen. Wie hoch der entstandene Schaden ist muss erst noch ermittelt werden. Ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer der Land-und forstwirtschaftlichen Zugmaschine wurde eröffnet. (Lichtbilder im Anhang)

