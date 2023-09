Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall in Offenwarden (Hagen im Bremischen) lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Offenwarden. Am gestrigen Donnerstag (07.09.2023) kam es gegen 14:35 Uhr im Bereich der Deichstraße an einer Einmündung zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Loxstedter bog hierbei mit seinem Rennrad nach rechts ab und kollidierte im Verlauf frontal mit dem bevorrechtigten PKW einer 32-jährigen Frau aus Hagen. Durch den Unfall erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

