POL-CUX: Biene im Auto verursacht Verkehrsunfall zwischen Nordholz und Cappel - zwei Leichtverletzte

Cuxhaven (ots) - Beverstedt. In Zeit von Dienstagmorgen (05.09.2023) - 06:00 Uhr bis Mittwochabend (07.09.2023) - 21:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße in Beverstedt ein und entwendeten vorgefundenen Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

