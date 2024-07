Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: E-Bikes aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden aus der Garage eines Wohnhauses in Buchen zwei hoch hochwertige E-Bikes gestohlen, die Polizei sucht nun Zeugen. In der Zeit zwischen 23 Uhr am Montag und 9.30 Uhr am nächsten Morgen verschafften sich der oder die Täter unbefugt Zutritt zu einer Garage in der Prof.-Egon-Eiermann-Straße. Daraus wurden zwei Fahrräder der Marke Cube entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf knapp 7.000 Euro geschätzt. Die Tat könnte möglichweise in Zusammenhang mit einem Diebstahlsversuch in derselben Nacht zusammenhängen. Gegen 2.10 Uhr wurden zwei Täter in der Königsberger Straße in Buchen von einem Hauseigentümer auf frischer Tat ertappt. Auch hier drangen die beiden Unbekannten in die Garage ein, flüchteten aber schließlich ohne Diebesgut. Wer in der Nacht auf Dienstag in Buchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: 150 feiernde Fans auf Messplatz

Nach dem Sieg der türkischen Nationalmannschaft am gestrigen Abend, feierten ab circa 23 Uhr bis zu 150 Fans ausgelassen und friedlich auf dem Mosbacher Messplatz. Während des Autokorsos ereigneten sich ein Auffahrunfall, welcher polizeilich aufgenommen wurde. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.500 Euro geschätzt.

