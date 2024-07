Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Dienstag einen E-Roller in Künzelsau. Der Besitzer stellte das Fahrzeug gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße an einem Fahrradständer ab und sicherte ihn mit einem Fahrradkabelschloss. Als er gegen 23.30 Uhr zurückkam, war der E-Scooter verschwunden. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder dem Verbleib des E-Rollers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

