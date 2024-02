POL-F: 240215 - 0178 Frankfurt - Unterliederbach: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Frankfurt (ots) - (dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14.Februar 2024) kam es im Westend zu einem versuchten Raub, bei dem ein bislang unbekannter Täter einer jungen Frau ihren Rucksack und ihren Koffer entreißen wollte. Die 21-jährige Geschädigte befand sich gegen 02:30 Uhr auf dem Gehweg der Hansaallee und ging südlich in Richtung Platenstraße. Im Bereich "Am Grünhof" näherte sich ihr von hinten ein ...

mehr