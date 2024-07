Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Mit Drogen im Blut und Cannabis im Auto unterwegs

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 42-jähriger Fiat-Lenker am Mittwochabend in Wertheim unterwegs. Der Mann befuhr gegen 22.30 Uhr die Bestenheider Landstraße in Richtung Mondfeld. Dort wurde er durch Beamte des Polizeireviers Wertheim kontrolliert. Hierbei bemerkten die Polizisten Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Dieser reagierte positiv auf Kokain und THC. Außerdem wurde bei der Durchsuchung des Fiats eine geringe Menge Cannabis im Innenraum aufgefunden. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

