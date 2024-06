Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verdacht der Unfallflucht in Gernsheim

Zeugenaufruf

Gernsheim (ots)

Am Donnerstag den 20.06.24 gegen 17:45 standen in der Gartenstraße in Gernsheim ein grauer OPEL Mokka und ein roter MERCEDES A180 in dieser Reihenfolge am Fahrbahnrand geparkt. Die im Fahrzeug sitzende Eigentümerin des geparkten MERCEDES - eine 28jährige Frau aus Gernsheim - vernahm plötzlich einen Knall. Der OPEL sei laut Angaben der Dame beim Rangieren gegen ihren Pkw gestoßen. Im Anschluss wäre der OPEL in Richtung Karlstraße weggefahren, ohne dass sich der Verursacher um den entstandenen Schaden gekümmert habe. Am Pkw der Dame wurde ein Schaden von etwa 500 EURO festgestellt.

Der gemeldete Unfall ist Gegenstand der Ermittlungen, welche Beamte der örtlichen Polizeidienststelle eingeleitet haben.

Die Polizei bittet Augenzeugen, die den geschilderten Vorfall beobachtet haben könnten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell