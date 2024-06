POL-DADI: Pfungstadt: Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Lorsch/Einhausen (ots) - Der seit Mittwochabend (19.06.) aus dem "Haus Christoph" in der Hildegard-von-Bingen-Straße in Lorsch vermisste 70-Jährige wurde am Donnerstagmittag (20.06.) von Passanten wohlbehalten in Einhausen angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt ...

