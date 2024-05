Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am 01.05.2024 kam es gegen 16 Uhr im Kreisel Hansestraße / Markoldendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 62-jährige PKW-Fahrerin aus dem Kreis Holzminden in den Kreisverkehr von der Hansestraße einfahren will und dabei einen aus Richtung Markoldendorf kommenden und bereits im Kreisverkehr fahrenden 32-jährigen Motorradfahrer aus Hannover übersieht. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer an beiden Armen verletzt wird und mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Insgesamt entsteht an beiden Kfz ein Schaden von über 8.000 Euro.

