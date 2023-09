Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Kinder bei Fahrradunfällen zum Teil schwer verletzt

Hochsauerlandkreis (ots)

Gestern verunfallten im Hochsauerlandkreis drei Kinder mit ihrem Fahrrad und mussten verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Im Bikepark Gellinghausen bei Schmallenberg stürzte ein neunjähriger Junge aus Warstein beim Überfahren einer Sprungschanze. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Fachkrankenhaus geflogen werden. In Arnsberg stürzte ein sechsjähriges Mädchen mit seinem Fahrrad. Das Kind aus Arnsberg wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls in ein Krankenhaus musste ein achtjähriges Mädchen aus Schmallenberg. Das Kind wurde durch einen Passanten verletzt auf dem Boden liegend gefunden und zu den Eltern gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde auch hier ein Rettungshubschrauber angefordert, der das Kind in eine Spezialklinik flog. In letztgenanntem Fall bittet die Polizei den bisher unbekannten Zeugen, sich bei der Polizeiwache Schmallenberg unter der Rufnummer 02974-969400 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell