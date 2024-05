POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - Uslar, (go), Wolfhagen, (Bank), Dienstag, der 30.04.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die zurückgelassene Geldbörse einer 86- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. In der Geldbörse befand sich Bargeld in Höhe von ca. 1040 Euro sowie diverse persönliche Dokumente. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. ...

