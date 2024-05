POL-NOM: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer in Einbeck

Uslar (ots) - Uslar, (go), Kurt-Zimmermann-Straße, (Parkplatz Schule), Freitag, der 26.04.2024, zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten das Versicherungskennzeichen vom Kleinkraftrad einer 42- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

