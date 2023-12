POL-HR: Bad Zwesten - Kennzeichendiebstahl

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2023: Homberg Einbruch in Ferienwohnung und Kellerräume Tatzeit: Freitag, 01.12.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 02.12.2023, 16:30 Uhr Unbekannten Täter sind in eine Ferienwohnung und in Werkstatträume in einem Wohngebäude in der Berliner Straße in Homberg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten hierbei die Wohnungstür der Ferienwohnung ...

