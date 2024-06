Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Wichtiger Zeuge nach Verkehrsunfall in der Gießener Straße gesucht

Heppenheim (ots)

Nachdem es am Montag (10.06.) gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Gießener Straße gekommen war, sucht die Polizei nun nach einem wichtigen Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß ein unter Alkoholeinfluss stehender 69 Jahre alter Fahrzeugführer gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Volkswagen Passat. Dieser war auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. Der 69-Jährige konnte nach dem Zusammenstoß durch den Zeugen an seiner Weiterfahrt gehindert werden. Derzeit liegen der Polizei keinerlei Kontaktdaten von dem Zeugen vor. Die Beamten bitten diesen dringend, sich unter der Rufnummer 06252/ 706-0 bei der Polizeistation in Heppenheim zu melden.

Berichterstatterin: Bürner, POK'in

