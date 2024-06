Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Grabenstraße;

Unfallzeit: 10.06.2024, 17.00 Uhr;

Am frühen Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stadtlohn. Ein 56 Jahre alter Autofahrer aus Stadtlohn befuhr die Vredener Straße. An der Ampelkreuzung beabsichtigte er nach rechts in die Grabenstraße abzubiegen. Zunächst ließ er einen Fußgänger die Grabenstraße passieren und wartete vor dem Fußgängerüberweg. Zeitgleich befuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Ahaus mit seinem Pkw die Grabenstraße in Richtung Eschstraße. Im Bereich der Ampelkreuzung kam es zur Kollision mit dem Auto des Stadtlohners. Beide Männer blieben unverletzt. Die Polizei sucht den Fußgänger und weitere Zeugen und erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell