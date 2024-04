POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerpunktkontrollen auf den Bundesstraßen 212 und 437 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots) - Zwei männliche Personen haben am Sonntag, 28. April 2024, versucht, ein älteres Ehepaar in Delmenhorst zu berauben. Die erhebliche Gegenwehr ihrer Opfer schlug sie in die Flucht. Die beiden Täter klingelten gegen 18:30 Uhr an der Haustür ihrer Opfer in der Schönemoorer Straße, zwischen Dwostraße und Gebrüder-Grimm-Straße. Unter einem ...

