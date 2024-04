POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer fällt durch aggressive Fahrweise auf der Autobahn 1 in Emstek auf +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am frühen Sonntag, 28. April 2024, in Bookholzberg durch Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Zwischen 01:00 und 05:30 Uhr haben bislang unbekannte Personen in den Straßen "Am Geestrand", "An der Bahn" und der ...

mehr