POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei junge Männer vor Discothek in Wildeshausen verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - ++ Einbruch in Schnellrestaurant ++ Ganderkesee. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigen unbekannte Täter die Scheibe eines gastronomischen Betriebes in der Bergedorfer Straße. Aus dem Inneren entwenden sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Am Gebäude entsteht ein Sachschaden von ca. 100 Euro. . ++ Einbruch in Verkaufswagen ++ Ganderkesee. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ...

