Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 27.04.24

Delmenhorst (ots)

++ Einbruch in Schnellrestaurant ++

Ganderkesee. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigen unbekannte Täter die Scheibe eines gastronomischen Betriebes in der Bergedorfer Straße. Aus dem Inneren entwenden sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Am Gebäude entsteht ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

++ Einbruch in Verkaufswagen ++

Ganderkesee. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag durchtrennen unbekannte Täter die Vorhängeschlösser eines Imbisswagens an der Grüppenbührener Straße. Aus dem Inneren entwenden sie Münzgeld und Verkaufswaren in unbekannter Höhe. Der Schaden am Fahrzeug beträgt ca. 500 Euro.

++ Zwei Einbrüche in PKW ++

Ganderkesee. Gleich zwei PKW werden am Freitagmorgen, zwischen 08.20 und 10.20 Uhr in der Dürerstraße auf dem Parkplatz der dortigen Grundschule aufgebrochen. In beiden Fällen werden jeweils Seitenscheiben zerstört. Aus dem Inneren werden Geldbörsen mit persönlichen Papieren und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 1000 Euro liegen.

++ Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ++

Ganderkesee. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt es auf dem Ganderkeseer Friedhof an der Urneburger Straße zu Sachbeschädigungen bzw. zu Störungen der Totenruhe. Auf zwei Gräbern werden jeweils die dort befindlichen Grabsteine aus der Verankerung gebrochen und umgekippt. Der reine Sachschaden dürfte hier bei je 1000 Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise zu vorstehenden Handlungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell