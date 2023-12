Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (610/2023) Auf glatter Straße gegen Gartenzaun und dann geflüchtet - Rund 1.500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Bad Lauterberg, Polizei fahndet nach dunkelrotem PKW

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Gläsnerweg

Nacht zu Samstag, 2. Dezember 2023

BAD LAUTERBERG (jk) - Bei einer Unfallflucht im Bad Lauterberger Gläsnerweg (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zum 2. Dezember (Samstag) an einem Metallzaun ein geschätzter Schaden von rund 1.500 Euro entstanden. An der Unfallstelle wurden rote Lackreste sowie auch Fahrzeugteile sichergestellt. Von dem verursachenden Wagen fehlt noch jede Spur. Die Polizei Bad Lauterberg ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der unbekannte Fahrer (oder die Fahrerin) auf dem Gläsnerweg von der Kleingartenkolonie kommend in Richtung Zechenstraße und verlor hierbei auf der winterglatten Straße aus noch ungeklärter Ursache vermutlich die Kontrolle über den PKW. Der Wagen geriet ins Rutschen und prallte gegen einen Grundstückszaun aus Metall. Bei der Kollision wurde der Zaun teilweise eingedrückt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren muss das Unfallfahrzeug im Frontbereich beschädigt sein. Weiteres ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg, Telefon 05524/963-0.

