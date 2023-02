Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flüchtiger Traktorfahrer gesucht

Kleinfischlingen (ots)

Am Samstag, den 25.02.2023 um ca. 15:05 Uhr, befuhr eine 46-jährige PKW-Führerin die L 507 zwischen Kleinfischlingen und der Kreuzung L 507 / L 542. Die PKW-Führerin befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Edesheim. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn durch etliche Parker verengt, welche die "Rallye SÜW" besuchten. Da der PKW-Führerin ein großer Traktor samt Anhänger entgegenkam, hielt diese möglichst weit rechts am Fahrbahnrand an, um den Traktorfahrer die Durchfahrt zu ermöglichen. Als der Traktorfahrer den PKW der Geschädigten passierte, touchierte vermutlich das hintere Rad des Anhängers den PKW an der Fahrerseite und beschädigte diesen. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt unbeirrt in Fahrtrichtung Kleinfischlingen fort. Der Schaden am PKW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Bezüglich der Beschreibung des Gespannes ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Traktor gehandelt haben soll. Auf dem Anhänger soll sich ein Holzaufbau ohne Plane befunden haben.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Gespann geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben melden. Tel.: 06323 9550 E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell