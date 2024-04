Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Raub in Wohnung +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zwei männliche Personen haben am Sonntag, 28. April 2024, versucht, ein älteres Ehepaar in Delmenhorst zu berauben. Die erhebliche Gegenwehr ihrer Opfer schlug sie in die Flucht.

Die beiden Täter klingelten gegen 18:30 Uhr an der Haustür ihrer Opfer in der Schönemoorer Straße, zwischen Dwostraße und Gebrüder-Grimm-Straße. Unter einem Vorwand verleiteten sie die Bewohner zum Öffnen der Tür. Sofort drängten sie einen männlichen Bewohner ins Haus, der sich aber erheblich zur Wehr setzte und durch laute Rufe auf sich aufmerksam machte. Schließlich sahen beide Personen von einer weiteren Durchführung ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Schönemoorer Landstraße. Das Ehepaar blieb unverletzt.

Die beiden Personen wurden beschrieben als:

Täter 1:

- ca. 170 cm groß - ungefähr 18 - 20 Jahre alt - von schlanker Statur - bekleidet mit einer dunklen Jeans und einer etwas helleren Jacke - trug eine Maske

Täter 2:

- von schlanker, sportlicher Statur - ebenfalls maskiert

Wer Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 an die Polizei in Delmenhorst zu wenden.

